Escuchar y sumar para pifiarla. Primer intento fallido en Andalucía

Pues no, los trabajadores y las trabajadoras no están entendiendo muy bien las políticas puestas en marcha por este Gobierno progresista y, en especial, las impulsadas por la ministra encargada de las siempre difíciles relaciones laborales. O, si las entienden, peor aún, porque no las votan. Al menos, en la comunidad de Andalucía, no. Y Andalucía no es una tierra cualquiera, es la región con mayor número de votantes de España y, además, posee un elevado índice de desempleo, con demasiadas zonas donde encontrar un trabajo es una suerte similar a que te toque la lotería. Yolanda Díaz se esforzó en mejorar sus expectativas laborales, eso no puede negarse, pero el resultado es una cosecha ridícula de votos para un opción como la suya que forma parte del Gobierno de España. Además de Escuchar y Sumar, los dos verbos más conjugados por la ministra ferrolana de orientación comunista, la vicepresidenta va a tener que hacer algo más antes de tirarse al vacío de unas elecciones generales sin red. La aportación que pueda hacer en votos y en escaños será vital para que el Ejecutivo de Sánchez pueda mantenerse en el poder más allá del año 2023 y, por ahora, lleva las ruedas pinchadas. Como mucho le queda año y medio para revertir la situación, antes de ¿volver a presentarse por Pontevedra?

eduardo montero