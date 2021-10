Europa ni puede ni debe apiadarse del exmarido infiel que se creía feliz

El primer ministro británico, Boris Johnson, es el típico cónyuge que arruina un matrimonio que en apariencia se lleva estupendamente y cuando consigue su propósito de divorciarse, en vez de disfrutar de su nueva soltería, se dedica a no dejar en paz a su expareja. Podría incluso ser detenido por acoso emocional. Que personalicemos su problema no quiere decir que estemos insinuando que su expareja sea Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea; su expareja es la misma Unión Europea y Ursula sólo es la persona a la que le tocará lidiar con él. Esperemos que sea firme y no se someta a su chantaje. Si está arrepentido, haberlo pensado antes. l. s.