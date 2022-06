Explicar lo inexplicable, triste fin lógico de quien es la voz del presidente

No hay duda de que esta abogada socialista es una buena portavoz del Gobierno, desde el punto de vista de que no engaña a nadie. Se sabe bien cuando le cuesta asumir las palabras que le impone el presidente Pedro Sánchez. Cuando le toca hablar sobre la tragedia de los inmigrantes que trataban de alcanzar suelo europeo en la frontera vallada española, qué de vueltas da para no decir lo que ella realmente piensa. Lo que, en realidad, toda gente de bien piensa. Desviar la atención hacia las mafias como culpables de esas muertes incomprensibles es una táctica que no convence a nadie. El idilio de su jefe con Marruecos es del todo inexplicable. Aunque lo intente. i. i.