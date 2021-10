‘Fake news’ monclovitas o no saber ejercer sin tener una Díaz enfrente

Los candidatos en las primarias del PSdeG, Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, cada uno a su modo, andan como locos tratando de hacer ver a la militancia que son los depositarios únicos y excluyentes en Galicia del legado de Pedro Sánchez. Pero, ¿cuál es esa supuesta obra heroica del líder federal de su partido que conviene reivindicar como propia para ganar prestigio? ¿Cuál es esa esencia que elevó a los altares al presidente del Gobierno y que se enorgullecen de poseer para pedir en su nombre el voto por la secretaría xeral gallega? El comportamiento de Sánchez con Galicia no fue todo lo atento que cabría esperar, por lo que más que aludir a él por lo hecho desde Moncloa con respecto a esta comunidad, se está agitando una especie de espantapájaros sentimental que quedó en el recuerdo colectivo de aquella guerra civil contra Susana Díaz. Tiene su lógica porque el proceso que vive el PSdeG también es una batalla interna, pero ¿qué tal si ambos aspirantes actualizan a Sánchez hasta la fecha actual? Pasado lo peor de la pandemia, los grandes partidos se preparan para una minilegislatura de dos años que marcará el devenir electoral y Sánchez anduvo presto a afinar el PSOE para ello y a marcar jerarquía con Podemos en el Gobierno para que Yolanda Díaz no le coma la tostada. ¿Y por qué iba a pasar esto? Porque Pablo Iglesias, cuando se fue dejando en su sitio a la gallega, volvió a ganarle la partida; nadie lo supo ver porque nadie está dispuesto a esconder una jugada maestra detrás de un harakiri: la ministra de Trabajo es el mayor activo del rupturismo, no genera rechazos, vuela en las encuestas, es eficaz y cuenta con el respaldo sindical. Sánchez ya dio orden de ir a por ella a propósito de la reforma laboral y caben dos interpretaciones: que sólo busque el rédito electoral que saca Yolanda o que regrese ideológicamente junto a Rivera y no quiera derogarla. Jugar al gato y al ratón con Podemos, como ya hizo de abril a noviembre de 2019, desmoviliza

–pregúntenle a Gonzalo–. Si es lo segundo, entonces aquellas legendarias primarias, después de todo, las habría ganado Susana.

xosé ramón r. iglesias