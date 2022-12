Familia socialista que prefiere a Rajoy o, en su defecto, al que lo votó

Parecía un político centrado y bien templado, pero Javier Lambán ingresó ayer por méritos propios en el club de los dirigentes que mean fuera del tiesto y luego no tienen más remedio que reconocerlo. El presidente aragonés primero aseguró que a España le iría mejor con el asturiano Javier Fernández al frente del PSOE y después admitió no haber estado afortunado. Si a España le hubiera ido mejor o no con el expresidente del Principado es difícil saberlo, seguramente con él como líder socialista aún estaría gobernando Rajoy, pues fue él quien lo invistió. Lambán igual pasó por alto este detalle cuando despreció a Sánchez. O igual es que prefiere al PP. r. r.