Familias grandes, carne de agravio e menosprezo

Soa raro, pero en tempos de fillos contados, mínimos índices de fertilidade e imposible recambio xeneracional, liderar a defensa das familias numerosas galegas e españolas é unha tarefa inxente e desagradecida. Predicar no deserto. É o que fai José Manuel Trigo, moi atento a todas as decisións dos gobernos porque sabe que as familias grandes son carne de agravio cando non de menosprezo; denuncia, propón e pide cambios. Agora pon o grito no ceo polo anuncio do ministro Escrivá de recorte de pensións para os nacidos desde os 50 aos 70, que apela á solidariedade e á equidade xeneracional. Milongas á parte, Trigo teno claro no que atinxe aos traballadores con máis prole: non pode ser que os que máis achegaron ao sistema para beneficio de todos sexan os que menos reciban, o máis xusto sería “máis fillos, máis pensión”. Verdades como puños, don José Manuel. X.C.