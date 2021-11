Financiación autonómica, menos protagonistas y más peso de los estadistas

A la espinosa reforma del modelo de financiación autonómica que tiene que afrontar este Gobierno, Sánchez le aplica el mismo truco de siempre: llenar la mesa de negociación de ministros y dirigentes socialistas para que, se resuelva o no el problema, se visualice que es su partido el que más está en la pomada. Tiene suerte porque Podemos no le discute este tema, al revés, se nota que no quiere llevar vela en este entierro, indicio de que para quien lo gestione es más un marrón que otra cosa. La clave, sin embargo, no es partidista sino de equidad, por eso barones socialistas y populares hacen piña. El presidente y su ministra territorial deberían aprender. e. m.