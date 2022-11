Fontanero de finísimas tuberías, trata de que fluya el agua en el PSdeG

Obsesionado con ejercer su labor de la forma más recta posible, pocos viven la política con tanta pasión como José Manuel Lage Tuñas, el látigo de González Formoso para poner firme a la militancia del PSdeG. Para empezar, si esto es así es porque los socialistas gallegos todavía no cerraron de verdad la herida abierta en las primarias donde Gonzalo Caballero se fue pero sin decir adiós. Sin embargo, Lage Tuñas sabe de sobra que el partido no se cose tan solo con sanciones y por eso entre bambalinas trata de reconstruir lo destruido sin hacer ruido. No hay otra forma para que los socialistas puedan ser de verdad una alternativa al PP... e incluso al BNG. m. g.