Frentes amplios a la izquierda del PSOE, más allá de las siglas

Definitivamente, se está perdiendo ese lenguaje metafórico que tanto caracterizó el habla de los gallegos. La literalidad en su forma más austera se apodera de todos los significados posibles a los que remite la rica gama de significantes que el idioma pone a disposición de los hablantes o escribientes, y aquí ya no se entienden ni las sinécdoques ni las metáforas ni cualquier otra figura literaria con la que se embellecen los mensajes orales o escritos. A veces, para llamar más la atención de oyentes o lectores, es costumbre en el lenguaje periodístico y político que echa mano de cierta ironía, recurrir a una pequeña exageración para, sin apenas deformar la realidad, presentarla en toda la expresividad que se pretende. En esta misma página, ayer se titulaba así una pieza: Un insólito cartel sin la sigla que indica la fortaleza de Pontón, aprovechando lo pequeña que va la sigla del BNG en el cartel anunciador de su próxima asamblea de noviembre e interpretando, como corresponde al periodismo de opinión, la motivación que había detrás de dicho diseño. Hubo quien lo entendió literalmente, pese a conocer, o al menos intuir, perfectamente su intención. Tan verdad es que la sigla del BNG aparecer aparece, como que lo hace en caracteres minimizados, como un título de crédito secundario o una dirección postal para que nadie se pierda. O para que nadie se engañe, no sea que alguien piense que se trata de la asamblea del PP y no del Bloque. La sigla BNG está clara e intencionadamente disminuida y apartada del mensaje central, en manifiesta sintonía con el propósito de Ana Pontón de abrir la organización a nuevos entornos no exclusivamente nacionalistas e interactuar con ellos para ampliar su base social. Por eso se resalta que la portavoz se va imponiendo en esa pugna contra el pensamiento más rígido del frente, que originó su reflexión. Pontón intenta con el BNG lo que Yolanda Díaz con UP, crear un proyecto más allá de las siglas y más centrado en sus figuras. Que significan mucho, cierto. x. r. r. iglesias