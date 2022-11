Ayer, domingo, se cumplieron once años del día en que Mariano Rajoy tiñó de azul todo el mapa electoral español. Aquel 20 de noviembre de 2011 (la coincidencia de fechas con la muerte de Franco fue la mayor genialidad de Rodríguez Zapatero, tal vez la única), el candidato gallego a la Presidencia del Gobierno logró casi once millones de votos (hoy una cifra impensable para cualquier aspirante) y devolvió a su partido al Gobierno por la puerta grande de la mayoría absoluta. Declaró entonces Rajoy que su mayor ambición era llevar la felicidad a todos los españoles, un objetivo evidentemente más metafórico que real. A cada ciudadano le corresponde reconocer si el presidente Rajoy le hizo más feliz o no, pero su impronta y su peculiar manera de hacer las cosas sí que dejaron huella. Aún ganaría dos elecciones más, ya por mayoría simple, antes de ser desalojado de La Moncloa por un Pedro Sánchez que pensábamos que había accedido a la Presidencia con algo más que un colchón, pero no. Rajoy lidió con la mayor crisis financiera que vio el planeta y el resultado de su gestión, en números, no estuvo mal. Otra cosa es que lograra hacer feliz a todo el mundo.

eduardo montero