Galicia no pagará traidores, aunque den ganas de premiarlos

Pocas cosas hay peores en esta vida que, por obligación ética o imperativo legal, tener que obedecer a un profesor caótico y malo de solemnidad o a un jefe equivocado y por encima vengativo. Ya no digamos cuando estas situaciones se retuercen hasta el extremo y el alumno posee más conocimiento que el maestro (ciertamente son casos contados) y el trabajador está más preparado que su superior (circunstancia bastante más habitual en nuestro mercado laboral). Pues esta realidad, no muy lejana al bullying, oyéndolo, da la impresión que la padece el jefe de la Xunta, Alfonso Rueda, con respecto a las imposiciones “inútiles” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Órdenes estúpidas, en opinión del sucesor de Feijóo, que en verdad sufrirá toda la sociedad gallega, que al igual que la española no le queda otra que apechugar con las ocurrencias mañaneras de La Moncloa. Critica Rueda la ineficacia de las medidas de ahorro enérgetico del Ejecutivo central, pero no las recurrirá como su homóloga madrileña Díaz Ayuso. Simplemente, se resignará (nos resignaremos) a cumplirlas aún sabiendo de su futilidad. Es la impotencia de quien tiene por encima a un ser menos avezado. A veces más valdría estar menos preparado y disfrutar de la inocente felicidad de los papanatas. Aunque, entonces, igual te ponen en lo más alto del escalafón.

eduardo montero