Gonzalo quiere extender sus tentáculos en las secretarías provinciales

Cuando Valentín González Formoso ganó las primarias para elegir secretario xeral de los socialistas gallegos el primer comentario público que hizo la parlamentaria Noa Díaz fue que “evidencia as dúas maneiras de entender o PSdeG-PSOE” mostrando de forma clara su disconformidad. Ella está en su derecho a decirlo y, como militante y cargo público, queda habilitada a optar por la secretaría provincial de A Coruña. Nada que objetar. Da la impresión, no obstante, de que la alargada sombra de Gonzalo Caballero está tras esa decisión. Máxime que tras anunciar su compañera de escaño Paloma Castro que hará lo propio en Pontevedra. Pura estrategia. A.T.