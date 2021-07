Guardián perfecto del líder y de las esencias de su grupo político

Reconoció más de una vez Alberto Núñez Feijóo que en su juventud había votado al PSOE de Felipe González, matiz importante en estos momentos, pero no consta en las hemerotecas que Miguel Tellado hablara en alguna ocasión de sus coqueteos con el nacionalismo gallego más allá de su pertenencia al Movemento Estudantil Universitario, en el que también se alineaba Xavier Subiela asesor de Yolanda Díaz, o que en sus inicios colaborara en la pionera radio municipal de Fene cuando era alcalde Rivera Arnoso, histórico militante del BNG.

Da igual. Feijóo en 2016 tomó la decisión personal, compleja en aquellos momentos, de nombrarlo su secretario xeral en sustitución de un peso pesado como Alfonso Rueda. Muchas teorías florecieron entonces ante la elección. Pero lo cierto es que el presidente no falló; al contrario, acertó, plenamente. En este periodo de tiempo el PPdeG de Feijóo-Tellado fue ampliando sus mayorías absolutas y convirtiéndose en un referente. Forman un tándem políticamente perfecto ya que el secretario xeral sabe guardar las espaldas al líder, conservar la homogeneidad del partido en una época muy complicada y no duda a la hora de sacar munición para azotar (verbalmente) a los rivales políticos. Dentro del PPdeG, y se puede decir que también del gobierno, la sorpresa inicial fue mudando en reconocimiento y por eso Feijóo no tardó ni 24 horas, tras mostrar Tellado públicamente su disposición a continuar en el cargo, en pedir a los suyos el apoyo como número dos. Lo que funciona tan bien no se cambia. J.A.