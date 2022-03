Guerra total a Putin con el cierre de las 502 tiendas de Inditex en suelo ruso

Como era de esperar, el gigante textil Inditex se ha sumado, con las únicas armas que tiene, al castigo que las más relevantes compañías internacionales han decidido infligir a Vladimir Putin por la inaceptable invasión de Ucrania. Las guerras modernas se libran desde distintas vertientes, no solo con el intercambio de bombas y misiles, y todo indica que las sanciones económicas impuestas a Rusia pueden resultar tan o más eficaces que la fuerza rusa para doblegar al tirano. O al menos para que la sociedad que gobierna le eche en cara, cada vez con más fuerza e insistencia, la miseria en la que sumirá al país si el bloqueo implacable de Occidente se prolonga durante mucho tiempo. La multinacional gallega fundada por Amancio Ortega ha actuado con rotundidad en este aspecto y ayer anunciaba el cierre inmediato de las 502 tiendas de Inditex que funcionan en suelo ruso, así como todos los canales de venta y distribución on line, postura que también han tomado compañías tan potentes como Shell, BP, Daimler, Volvo, Apple, H&M o Adidas. Pero como los empleados de dichos establecimientos no tienen culpa alguna de estar gobernados por un sátrapa, Inditex también ha anunciado que ninguno de esos casi diez mil trabajadores -se dice pronto- se quedará en la calle. Así, ya ha puesto en marcha un plan especial de apoyo muy similar al que llevó a cabo cuando la pandemia sanitaria obligó, durante la etapa dura del confinamiento, a cerrar de forma temporal miles de locales dispersos por todo el mundo. Amancio Ortega, su hija Marta y todos los generales de su imperio siempre han sabido estar a la altura. Y en esta ocasión no iba a ser menos.

d. peláez