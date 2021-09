Hacer pagar al débil y callarse ante los diputados marianos

Mientras la dirección coruñesa del PSdeG se prepara para enfrentarse abiertamente a Gonzalo Caballero por la Secretaría Xeral, es posible que vaya entrenando con este edil xalleiro al que pretende que Ferraz expulse del partido. El pecado de Ucha Velo fue no dejarse chantajear por un único edil independiente con el que había pactado repartirse la alcaldía y que no cumplió lo firmado. Su acción, que dignificó la política, quitándole a un golpista el bastón de mando, tuvo el precio de que la alcaldía recayese en la candidata popular, pero no por eso fue ni menos ética ni menos necesaria. Pensar lo contrario es poner al partido por encima de las instituciones. Si la dirección coruñesa está en esa línea, mal empieza su alternativa a Caballero. A los diputados por A Coruña que auparon a Rajoy a Moncloa nadie les pidió explicaciones. Distintas varas de medir. r. r.