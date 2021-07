Hai xente do Obradoiro que é invisible pero se ‘coce’ como o que máis

As persoas do Obradoiro CAB viven o baloncesto no límite alto. Sofren a presión da elite, das misións imposibles, dos resultados. Xogadores, adestradores e directivos aparecen en primeiro plano ante as nosas miradas como soportes do apremio e a esixencia, e si, pero hai outros ‘invisibles’ que se cocen tanto e máis. Tomás Richartz, fisioterapeuta, deixa o club logo de once anos. A súa despedida nas redes acapara agarimo e respecto. Os seus ombreiros aguantaron a carga dos problemas físicos do equipo, as lesións e as urxencias acumuladas. Nese contexto brillou. E hai que dicilo: houbo anos moi difíciles, pero os da pandemia... horrorosos. A miña admiración, don Tomás. X.C.