Hartazgo total por las cansinas cantinelas de la ‘izquierda exquisita’

Quizá solo sea una impresión, pero parece que los miles de camioneros, agricultores y ganaderos que han estallado de rabia durante los últimos días cuentan con la simpatía, o al menos la comprensión, de una parte muy importante de la sociedad. Este no ha sido un paro como otros muchos, en los que colectivos concretos protestan por cuestiones que a veces no se comprenden muy bien y no cuentan, por lo tanto, con amplias corrientes de simpatía. En esta ocasión, en cambio, es como si muchos trabajadores de toda índole se sintiesen de alguna forma parte de esa “minoría”, según la acepción de la ínclita ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha puesto el país patas parriba, y todo ello pese a las molestias y pérdidas económicas que los impulsores de la protesta han provocado a muchas personas y empresas. Millones de trabajadores que los están pasando mal se han sentido identificados, en suma, con los transportistas que tiemblan cada vez que tienen que repostar, con los ganaderos que juran en arameo al comprobar el dineral que les cuesta enchufar las ordeñadoras y con los agricultores que sacan lo justo para sobrevivir. A millones de familias les ocurre lo mismo desde que los precios de la energía empezaron a dispararse, de ahí que los camioneros se hayan convertido en una especie de representantes del estallido social. Un estallido que ha pillado de nuevo al Gobierno, tan progresista, entonando los cánticos manidos que tanto gustan a la izquierda exquisita: los que protestan son de “ultraderecha”. Sánchez & Sánchez han tenido, obligados, que comerse sus palabras y recular. Pero volverán con la misma cantinela, ya lo verán, en cuanto puedan.

demetrio peláez