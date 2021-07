Su nota de despedida del ya extodopoderosos Iván Redondo inducía a pensar que la decisión de no seguir era suya, incluso filtraciones desde su entorno dejaban caer que el propio presidente le había insistido en que se quedara

como ministro de Presidencia. Desde el PSOE, donde no tenían amigos, afirman lo contrario... que Pedro Sánchez no solo no aceptaba su ultimátum para que le elevara de categoría sino que le cesaba en su puesto. Es uno de los grandes misterios de esta remodelación y solo dos personas, en teoría, conocen la verdad. Aunque en una frase de Félix Bolaños puede resumirse todo: “Hay cosas que ni se pueden pedir ni se deben rechazar”. J.A.P.