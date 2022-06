Hay forma más elegante de poder deshacerse del lastre de la derrota

La derrota política, como todas, siempre duele y más si se produce en la circunscripción que tradicionalmente se considera propia. Pero no por ello los dirigentes del partido vencido deben de echar balones fuera de una forma tan poco elegante como lo hizo el domingo Adriana Lastra. Saber ganar y saber perder es muy importante en la vida, pues a lo largo de ella es casi imposible no conocer ambas sensaciones, que se deben asumir con naturalidad y sin amenazar con romper la partida. El PSOE, tan acostumbrado a triunfar en esa tierra, no sabe perder en Andalucía. El PP no venció por el dinero que le dio Sánchez, señora Lastra. Simplemente, gobernó bien. a. a.