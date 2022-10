Hay que darle más tiempo, pero la cosa no pinta bien

Es muy pronto para ponerse cenizo, pero es cierto que las cosas en el Deportivo no pintan bien esta temporada. El cambio de entrenador no ha tenido el resultado deseado. Después de una primera -y sufrida victoria- la realidad volvió ayer a ser terca. Es cierto que Óscar Cano no tiene la obligación de hacer milagros, y lleva muy poco tiempo en el cargo. Pero no por ello hay que dejar de lado que probablemente sean necesarios más cambios, o más refuerzos, para que antes de lo previsto el Dépor luche solo este año por la promoción de ascenso, y que se olvide de conseguirlo de forma directa. Ya sabemos por experiencia lo que puede pasar en esa liguilla, que puede ser tan cruel como en la temporada pasada. Que nadie se ponga nervioso, que eso nunca ayuda. Pero quienes tengan que decidir que lo hagan con sentidiño por el bien del club y de esa inmensa afición. S.R.