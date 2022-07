Hay talento pero otras cosas se trabajan, no vienen de serie

España tiene a cuatro de los mejores tenistas del momento. Dos hombres, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, y dos mujeres, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. A ellas el tenis les sale de dentro, destilan clase, mientras que ellos se fueron forjando (Alcaraz aún está en ello) a base de trabajo y muchos esfuerzo. Por eso mientras los chicos son sólidos ellas sufren muchos altibajos: saben que están tocadas por las musas pero que, a veces, cuando aparecen no las encuentran en su sitio. Paula Badosa, tras caer en Wimblendon, dio la clave: “No soy Rafa Nadal ni lo seré”, Hay talento pero falta algo más. Y eso se trabaja, no viene de serie. a.T.