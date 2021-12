Hay un tiempo para cada cosa... incluso en la hora del adiós

Creo que no hay palabras más significativas y bonitas para despedirse de una actividad que decir: “siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa”. Como no podía ser de otra manera la frase es de Joan Manuel Serrat y la pronunció en la charla, más que entrevista, que mantuvo con Juan Cruz para anunciar que lo dejaba con una gira que va a llevar a cabo en este inmediato 2022. Un síntoma más, por encima incluso del avance de ómicron para aquellos que amamos las cosas sencillas, de que no se aventura un buen año, por mucho que los optimistas se empeñen en tratar de convencernos de que la recuperación es un hecho.

Se preguntarán los lectores qué relación se puede establecer entre la crisis del coronavirus y el adiós del cantautor catalán. La Covid fue la razón principal que le empujó a poner punto y final a una carrera plagada de reconocimientos. Decía Serrat que la pandemia provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público, algo que él necesita por encima de todo. El contacto con la gente es básico para que fluyan los sentimientos y estos últimos meses todos nos hemos visto privados ellos. Las canciones, la música de Joan Manuel no se entiende sin el calor que dan las personas que asisten a sus conciertos. Otros pueden hacerlo, incluso disfrutan más desde los laboratorios, pero en él eso es innegociable: “Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente”, reflexionaba el artista.

La gira del adiós empezará en abril en Nueva York y se cerrará a final de año en Barcelona, su ciudad natal, a la que tanto quiere y la que tanto le hace sufrir cuando se vuelve intolerante. Inicialmente no iba a venir a Galicia pero eso parecía imposible. Ya es oficial que estará en A Coruña aunque a él, seguro, le gustaría haberse despedido desde el Obradoiro o A Quintana, con las campanas de A Berenguela acompañándole. Seguro que lo hará. Aunque sea de forma un poco privada. Lo dicen las normas del Eclesiastés... o algo así. antón trabanca