Herir en Santiago a uno, dejar tocado a otro en Madrid

Aprietan los nacionalistas del BNG las tuercas al Gobierno gallego en materia social, intentando matar también dos pájaros de un tiro. Piden, por ejemplo, que se suba la renta de integración social de Galicia (Risga) y no está claro si la exigencia se la hacen a Feijóo (que ya se va) o a Alfonso Rueda (que se queda, pero con más galones). El BNG dispara cuando el presidente saliente ya casi no escucha y cuando el entrante aún no tiene porqué atender. Pero lo importante es el contenido, ¿subirá o no la Xunta esa paga a los más necesitados? El asunto puede que a Feijóo ya le importe poco aquí, pero si no lo toma en consideración puede dificultarle su discurso allá (en Madrid) donde seguro que pedirá cosas parecidas. Y Rueda, quiera o no, al final tendrá que contestar a la demanda. Si alguien afina como nadie en sus demandas, esa es Olaia Rodil. t. c.