Ideas para paliar el caos circulatorio del Hospital Clínico

Jorge Duarte perteneció al calamitoso gobierno municipal de Compostela Aberta, pero hay que reconocer que sus peticiones las plantea casi siempre aportando datos y soluciones sensatas. No deberían caer en saco roto, por lo tanto, las ideas que acaba de aportar para paliar el grave problema de aparcamiento que padece el hospital Clínico de Santiago desde que se inauguró, hace ya veinte años, consistentes en convertir en sendos estacionamientos públicos dos parcelas próximas, ambas de titularidad municipal, que no se utilizan para nada y donde cabrían al menos quinientos coches. ¿Por qué las administraciones no actúan de una santa vez, o es que están esperando a que las anunciadas y necesarias obras de ampliación del saturado complejo sanitario reduzca aún más el número de plazas disponibles? Vayan ustedes a saber. D. P