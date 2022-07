Incansable defensora de las víctimas en las instituciones de la UE

No hay mucha gente que cuestione la capacidad de trabajo y entrega en la defensa de las causas que considera justas –y que así suelen ser– de la representante del BNG en Europa. Ana Miranda comenzó su carrera en las instituciones comunitarias al lado de Camilo Nogueira –flamante Medalla Castelao– cuando el BNG batió su récord de votos en unas elecciones europeas (casi 350.000 papeletas con el logo nacionalista en los comicios de 1999). Especialista en Derecho Comunitario e Interncional, una auténtica políglota capaz de desenvolverse con soltura en alemán, inglés y francés –por supuesto en gallego y castellano– desde los tiempos de Nogueira, Miranda, aun sin escaño ahora, ha sabido afianzar un perfil propio que la sitúa hoy como uno de los referentes de Galicia y de sus intereses en Bruselas. Pero si hay algo que subrayar con fluorescente en su curriculum es su trabajo al lado de las víctimas. Basta observar su agenda de esta semana. El miércoles, Miranda acompañó a representantes de la plataforma de víctimas del Alvia 04155 en la reunión con el director de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, quien confirmó, cuando están a punto de cumplirse nueve años del trágico suceso en la curva de A Grandeira, que habrá una auditoría a finales de año sobre la seguridad ferroviaria en España. Al día siguiente, el jueves, Miranda estuvo también en la Eurocámara al lado de las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo, en el que perdieron la vida 21 personas el pasado 15 de febrero, a unas 250 millas de las costas de Canadá. No fue la nacionalista la única que les escuchó. Los familiares de los desaparecidos en el naufragio también estuvieron con el eurodiputado del PP Francisco Millán Mon y representantes de Ciudadanos y PNV para pedir desde Bruselas al Gobierno de España que facilite los medios necesarios para localizar a los cuerpos atrapados en el interior del pecio y conocer las circunstancias del accidente. Miranda no fue la única. Pero ella siempre está junto al dolor. S. Arias