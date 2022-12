Incansable luchador en pro de la cultura

No es que me pueda el cariño hacia un amigo, es que se trata de una realidad palpable. No hay actividad cultural en Santiago que no lleve el sello directo o indirecto de un incansable luchador como es Ubaldo Rueda. La capital gallega le debe mucho, por una trayectoria docente y cultural amplísima en la que siempre ha estado volcado. Con el Casino como epicentro y sala de operaciones, la mente infatigable de Rueda está ya cavilando nuevas actividades para darle un nuevo impulso a su creatividad. A.S.