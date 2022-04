Incluso las pequeñas cosas necesitan tratarse con total transparencia

No pasa por buen momento la ministra de Trabajo y eso se nota. Ese espacio transversal propio que está buscando no acaba de cuajar con el agravante de que algunas compañeras, como Ada Colau o Mónica Oltra, acumulan problemas. Yolanda Díaz nota el control al que se ve sometida por la parte socialista del Gobierno (Félix Bolaños no es Iván Redondo) y el desdén con el que la recibe la cúpula de Podemos (nada es igual sin Pablo Iglesias). Pero, además, le buscan las cosquillas con la despensa del restaurante de su ministerio y no acaba de justificar los gastos de la visita al papa Francisco. Considera que son tonterías pero la forma de afrontar esos asuntos le deja en mal lugar por falta de transparencia. Justo lo que ella siempre exigió a los gobernantes. S.A.