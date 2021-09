Indefenso porque enterarse por la prensa no cuenta

La dirección socialista de la provincia coruñesa, la misma que prepara con mimo la batalla final contra Gonzalo Caballero para expulsarlo de la Secretaría Xeral del PSdeG, en connivencia con el secretario de Organización del partido en Ferraz, se dio mucha prisa para publicitar la resolución de expulsión del concejal xallerio José Antonio Ucha, portavoz de la agrupación en Santa Comba, filtrándola a los medios para su inmediata publicación. Pero al interesado, casi dos semanas después, todavía no le llegó dicha sentencia, por lo que su indefensión es absoluta. No puede recurrir lo que no le fue notificado, pero su reputación sí queda por los suelos al hacerse públicos los argumentos de la otra parte. Si es así como juega esta dirección provincial, mal futuro le espera al PSdeG si cae en sus manos. La línea de Sánchez repudiaba este proceder. r. r.