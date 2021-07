Inteligencia y sentido común ‘bailando’ con sus teóricos amigos

“La inteligencia y el sentido común se abren paso con pocos artificios” (Johann Wolfgang von Goethe). Muy pocos recuerdan ahora que Nadia Calviño fue nombrada ministra de Economía y Empresa por Pedro Sánchez, que apenas ocho meses después ascendió a vicepresidenta tercera manteniendo la cartera de Economía; que tras la dimisión de Pablo Iglesias se convirtió en vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y que en esta superremodelación dio otro paso hacia adelante como vicepresidenta primera. Todo ello en tres años y un mes.

Aún menos retendrán en las memorias que en los primeros consejos de ministros las pasó canutas ya que ninguno de sus colegas la consideraban “parte de los suyos”; por su procedencia de la línea dura que defendían los halcones de la Unión Europea; ajena a los postulados socialistas, a pesar de ser hija del histórico José María Calviño, el hombre al que Felipe González puso al frente TVE para acabar con los restos del franquismo. En el PSOE la veían más como ministra de Economía de Mariano Rajoy que en un gobierno socialista. Acuñaron el despectivo Nadie Calviño para referirse a ella.

Como no la conocían no sabían con quién estaban tratando pero ella pronto se encargó de marcar diferencias. Se convirtió en la única interlocutora del ejecutivo español en Bruselas. Y eso pesa mucho, tanto que al presidente no le quedó más remedio que ascenderla, poco a poco y no de un tirón por sus reticencias. Tras el gobierno de coalición se convirtió en la guardiana de la ortodoxia del Gobierno y, con elegancia, se las tuvo tiesas para frenar las embestidas de los ministros de Unidas Podemos.

Tuvo un gran disgusto cuando fue traicionada en la elección de presidente del Eurogrupo pero, dicen quienes la conocen, eso le sirvió de acicate y salió fortalecida en lo personal y sobre todo en lo político. Es tecnócrata metódica y rigurosa a la que temen todos los que deben negociar con ella. No le gusta la política ni ser personaje público pero es consciente del papel que le toca jugar. Ya no es Nadie, siempre fue Nadia, y ahora acumula más poder que nunca. Por inteligencia y sentido común). J.A.PÉREZ