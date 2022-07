Intentar sacar tajada de palabras desafortunadas

No estuvo afortunada, no, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, cuando dijo aquello de que “el AVE llegó a Ourense, pero no a Galicia”, como si la ciudad de As Burgas y la provincia entera se hubiesen independizado de la nación de Breogán. Ahora bien, cualquiera entiende que la frase que la popular utilizó para denunciar que el tren de alta velocidad se frena en Ourense y no llega al resto de ciudades gallegas porque los prometidos Avril tardan más de los esperado no fue más que un lapsus verborreico. Por eso más desafortunada todavía es la petición formulada por el grupo socialista para declarar personas no gratas en la provincia a quien tuvo el lapsus, y a su antecesor en el cargo, Miguel Tellado, por negarse a pedir perdón tras haber independizado a Ourense sin pretenderlo. El que tiene boca se equivoca. ¿O no es así? s.Arias