Jabalíes o jabalinas, con o sin lenguaje inclusivo, carne de escopeta son

El problema que nos ocupa aquí puede plantearse de dos maneras distintas, las dos a modo de interrogantes, dando por seguro que ambas causarán en los lectores cierta extrañeza, cuando no comicidad y asombro. En la primera opción podríamos preguntarnos ¿qué pintan un representante del Ministerio de Transportes y otro de la Dirección General de Tráfico en una reunión que va sobre la ampliación del periodo de caza del jabalí? O, bien, dándole la vuelta a la tortilla: ¿qué hace el pobre jabalí en la mesa de estos señores, que se encuentran tan alejados de su hábitat natural, cuando esta vez no cumple el papel que tantas veces se le encomienda, muy a su pesar, de ser sabrosa vianda sobre mesa y mantel?

Obviamente, la cuestión es la misma pero proyectada desde dos perspectivas diferentes, asunto que no es menor, pues aquí el punto de vista no sólo es un aspecto importante, sino realmente esencial. Basta ejemplificar con el papel de la mesa, como pieza de carpintería, para entender la magnitud y transcendencia de los ángulos desde los que nos llega la noticia: no es igual que sea de despacho o de sala de juntas, donde su rol es meramente burocrático, a que ascienda a la consideración de elemento clave en la restauración, en cuyo caso su cometido gastronómico la eleva por encima de cualquiera de sus otras funciones.

Por lo que se sabe, la reunión no se celebró en ninguna casa de comidas, sino en la sede de alguna triste institución, por lo que aún hay esperanza para los jabalíes, que mientras no estén de cuerpo presente, gozarán de una última oportunidad para escapar de su terrible destino.

Porque de eso se trata. La Consellería de Medio Ambiente, que dirige Ángeles Vázquez, planea ir a por ellos, ampliando la caza de esta especie tan nuestra en base a una estadística demoledora: provocan casi el 50 % de los accidentes de tráfico en algunas zonas, y eso que no van bebidos. Como no se les puede enseñar seguridad vial, se les mata. Es ley de (nuestra) vida.