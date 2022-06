Justicia y más inversión económica ante la lacra de la violencia machista

No se puede aceptar la violencia machista como algo inevitable. Lo dice el BNG y también toda persona con un mínimo de sensatez. La cuestión, entonces, es cómo ponerle freno a una masacre que como sociedad se nos está yendo de las manos. Desde la formación nacionalista se apuntan algunas medidas, como destinar el uno por ciento del presupuesto de la Xunta a la lucha contra este tipo de violencia, así como crear tres juzgados especializados en esta materia. Seguramente, no será el remedio mágico que acabará con esta lacra, pero es más que probable que si no se hace nada estemos peor. Se hace necesario actuar todos los días. La inacción mata. F. g.