La ausencia del Papa no es denunciable, la de policías nacionales, sí

Definitivamente, estamos ante un Año Santo muy peculiar. Para empezar, porque no es un año, es un Bienio Santo, lo que no es habitual, aunque a partir de ahora pueda llegar a serlo, pues un año, la verdad, empezaba a saber a poco. Y ya que el coronavirus nos mudó la existencia a todos, a costa de su amenaza de quitárnosla, nos estaría mal que el Xacobeo consolidara su desdoblamiento en doce meses extra por ser el único y singular caso al que el covid le regala vida. Pero este Xubileo es extraño también por dos deliberadas ausencias: la del anuncio papal con la visita de Bergoglio al apóstol Santiago, que debería ser de obligado cumplimiento para el inquilino del aposento de san Pedro, y, según denuncia la diputada popular Paula Prado, la de los efectivos policiales que deberían estar en el Camino y no lo están por negligencia del Gobierno central. Del primero poco hay que decir, al estas alturas de la película ya a nadie sorprendería que el pontífice Francisco fuera antes a París a ver a su compatriota Messi jugar para una religión infiel que a la plaza del Obradoiro a rezarle un padrenuestro a uno de los discípulos privilegiados del mismísimo Jesucristo. Nada hay que añadir a la actitud que muestra este personaje que, o recibe una llamada de Dios, o tiene toda la pinta de que se sumará a la moda del teletrabajo y en la Quintana sólo lo veremos proyectado en una pantalla gigante ante la Puerta Santa. Lo que está en manos de la Providencia no lo discutamos, pues, pero sí los asuntos mundanos de Sánchez, como hace Paula Prado, que reclama más policías porque este acontecimiento de fama mundial con meta en Compostela puede soportar mejor el plantón del Papa que la falta de seguridad. Sirva, además, la exigencia de la diputada para desmentir la Vox de los de Abascal, que no hace mucho acusaban a Feijóo de querer expulsar de Galicia a una parte de la Guardia Civil, la de Tráfico en el caso de que para acá viniese, por la Ruta Xacobea, la transferencia de este departamento al que Prado pide también mayor diligencia. Que el apóstol apoye sus súplicas. x. r.