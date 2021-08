La comandante quiere autodeterminarse, pausa y a por Montepío

Ana Pontón, la gran dama de la política gallega y del espacio nacionalista en especial, pide tiempo para reflexionar sobre su futuro. La escalada que a su costa protagonizó el BNG, de la amenaza de caer en la insignificancia cuando accedió a la portavocía nacional a recobrar la esperanza en alcanzar la misma Presidencia de la Xunta, tras las elecciones autonómicas de hace un año, tiene a la fuerza un innegable coste personal de dimensiones considerables. Por eso nadie puede extrañarse de las dudas que la asaltan, precisamente ahora, cuando colocó a la formación frentista en la privilegiada parrilla de salida para iniciar ese difícil pero no imposible ascenso a la Arcadia de San Caetano. El objetivo y el vértigo abruman y Ana Pontón hace efectivo su derecho a decidir reclamando un pequeño descanso para repensar su futuro. Quiere autodeterminarse, como persona y como comandante de un proyecto hecho a su imagen y semejanza. Se tomará ese tiempo que nadie le puede negar, aunque pocos en el Bloque están nerviosos. Saben que la mayor probabilidad es que no abandone el liderazgo de una lucha que empezó a diseñar con mando en plaza en 2016, la causa en la que lleva militando casi desde que adquirió consciencia, el sueño que da sentido a su vida. Sin ella, además, y Pontón lo sabe, todo el gran trabajo de estos años se podría ir por la borda. El BNG de Ana Pontón es el más personalista de toda su historia. Bajo la dirección de Xosé Manuel Beiras, al lado de su egregia figura, florecían otros dirigentes con un notable grado de conocimiento entre la población, que ejercían pequeños liderazgos y mantenían su influencia incluso más allá del ámbito nacionalista. ¿Quién no distinguía a Francisco Rodríguez, Bautista Álvarez, Pilar García Negro, Alfredo Suárez Canal o al mismo Anxo Quintana? Además de Pontón, ¿cuántos nombres más del BNG destacan hoy? En eso se parece a Feijóo y, por ello, amenaza su sólida posición.

xosé ramón r. iglesias