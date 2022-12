La dama que cohesionó el nacionalismo en torno a su liderazgo

Mientras sus formaciones rivales cambian de candidato o dudan de cuál presentar en las próximas elecciones autonómicas, Ana Pontón reafirma cada día su liderazgo en el campo político del nacionalismo gallego y no sólo no está en cuestión su candidatura a la Presidencia de la Xunta de Galicia, sino que la única duda que suscita –aunque no es menor– es saber si conseguirá o no su objetivo. Es encomiable cómo trabaja día a día en el seguimiento de su gran meta, por muy quimérica que parezca. La portavoz nacional y parlamentaria del BNG, el azote constante de los presidentes populares que ocupan San Caetano –primero Feijóo, ahora Rueda– sólo dio un aparente paso atrás en agosto de 2021, pero fue nada más que para coger mayor fuerza para afrontar el duro camino que le esperaba. Sorprendió en aquella reflexión que abrió para conocerse un poco más a sí misma y estar segura de querer continuar en esta lucha política cotidiana que personalmente siempre desgasta. Al final, dio el paso adelante y con aquella meditación no hizo sino cohesionar todavía más su formación en torno a su figura. Que siendo una fuerza tan coral como el BNG tiene mucho mérito.

eduardo montero