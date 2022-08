La decisión de Bugallo: ¿en clave personal o pensando en el partido?

Bugallo no ha desvelado públicamente si optará por presentarse a una nueva reelección. Públicamente, esa es la clave. Porque en privado son unos cuantos los compañeros de partido que se apostarían la barba de dos días a que la respuesta es positiva. Ahora disfruta de unas vacaciones y ya ha avanzado que a la vuelta dirá cuál es su decisión. Pero quizá ya no se trata solo de una postura personal, sino en clave de partido. ¿Quién entre los socialistas locales conocidos puede optar a un resultado similar al que podría obtener Bugallo? Piensen la respuesta, que no es sencilla. Por eso, cuando Bugallo afirma que elegirá la mejor opción para el partido quizá nos esté dando la solución al enigma político, que no es tal. A.S.