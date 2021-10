La decisión pontónica interesa mucho más en As Pontes que en el BNG

La reflexión personal que abrió Ana Pontón para decidir qué papel quiere seguir desempeñando en el BNG continúa el curso reposado que ella misma había anunciado: es una decisión que se cuece a un fuego tan manso como la lentitud de los bueyes, por citar un verso de Julio Llamazares, poeta leonés que describe como nadie el peso –y el paso– del tiempo. La reflexión pontónica agotará los límites marcados hasta bien entrado noviembre, pero no es en el BNG donde está suscitando mayor interés y desvelo, sino en el entorno del alcalde de As Pontes y candidato a la secretaría xeral del PSdeG, Valentín González Formoso. En el inicio de la campaña de primarias, este aspirante a desbancar a Gonzalo Caballero está mostrando una curiosa obsesión con el Bloque por haber relegado a su partido a la tercera posición en las autonómicas. No parece reparar en que quien quedó primero y gobierna es el candidato conservador, sólo lamenta el desastre del PSdeG por ser adelantado por Pontón y los suyos. Puede que se cure en salud por si gana las primarias, no sea que le exijan derrotar a Feijóo, o tal vez haya otra razón que desvelará en próximos capítulos. Si ese es su objetivo, sin Pontón le sería más fácil ser segundo, claro. Pero la portavoz nacionalista seguirá, por eso en el BNG están más calmados que en As Pontes.

xosé ramón r. iglesias