La denuncia es esencial en la lucha contra la nueva sumisión química

En los últimos días no hacemos más que escuchar noticias sobre posibles casos de sumisión química, especialmente en discotecas, conciertos o festivales. El hospital de Ourense fue el primer centro hospitalario gallego que detectó estas conductas y dio la voz de alarma, el pasado año. Ante la oleada de pinchazos que desencadena una situación de alarma, Aramburu, que fue el impulsor del primer protocolo de sumisión química en Galicia, cree que lo que se están notificando son más bien agresiones. Y el experto avisa: si la víctima no denuncia, no podemos hacer análisis de sangre ni podemos demostrar nada. Queda que vigilar y denunciar. Nunca resignarse. l. r.