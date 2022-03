La desinformación no afecta solo al terreno sanitario

No es de extrañar que las principales asociaciones sanitarias estén alarmadas ante el brutal incremento de informaciones supuestamente científicas, muchas de ellas sesgadas y otras tantas directamente falsas, que fluyen sin control por un sinfín de canales. Y resulta lógico, por lo tanto, el paso que acaban de dar los principales colectivos gallegos relacionados con la sanidad para hacer un frente común dirigido a luchar contra esa avalancha de desinformación científica. El doctor Ángel Carracedo, uno de los investigadores más reconocidos del mundo, alertó en la cumbre sanitaria celebrada este sábado en Santiago sobre la necesidad de poner freno a las noticias que falsean, exageran o tergiversan la realidad en un terreno tan sensible como el de la salud y cuyo objetivo es hacer creer a la población, a veces con éxito, que el cáncer se puede paliar mediante técnicas no avaladas por la ciencia o que las vacunas solo sirven para introducir en nuestros cuerpos sustancias tóxicas.

Todo este circo informativo, señaló, se ha incrementado durante la pandemia, ha hecho surgir movimientos negacionistas sumamente perniciosos y ha sumido en el desconcierto a millones de personas. No le falta razón al doctor Carracedo, pero esas técnicas que denuncia afectan no solo al sector sanitario, sino a toda la información en general desde que las redes sociales e Internet abrieron la puerta al volcado de infinidad de bulos, de fakes y de noticias falsas o sin contrastar que escapan a todos los controles que exige la profesión periodística. De ahí que nunca fue tan necesario como ahora acudir a los medios informativos tradicionales, en los cuales detrás de cada noticia hay un responsable directo, con nombre y apellidos, y un equipo profesional.

Y en cuanto a la desinformación sanitaria durante la pandemia, hablaremos otro día, porque parte de la misma partió de fuentes en teoría tan fiables como la propia Organización Mundial de la Salud o el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias. ¿O es que ya nadie se acuerda de sus gambadas? D. PELÁEZ