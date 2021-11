La esperada historia de una foto, la metáfora útil de una escalera

Entre la letra, el sonido y la imagen, esta última sigue ganando por goleada entre las preferencias del gran público. Pertenecemos a esta cultura que germinó y triunfó en los medios con la propiedad incuestionable de que “una imagen vale más que mil palabras” y, como Santo Tomás, hasta que no vemos no creemos. De nada sirvió el reconocimiento explícito que a viva voz hizo Gonzalo Caballero del triunfo de Valentín González Formoso el mismo sábado de las primarias. La asunción de la derrota y las felicitaciones para el triunfador no son nada si no van acompañadas de una buena fotografía que las certifique y realce, algo así como La rendición de Breda que pintó Velázquez. Pues ese retrato anhelado ya se encuentra desde ayer a disposición de los fetichistas. El Parlamento acogió la historia de esta foto que se produjo en un encontronazo tan casual entre los dos protagonistas que bien se podría llamar la historia de una escalera o de un pasillo. Inmortalizados en un corredor de O Hórreo, una zona de paso, el no lugar por excelencia que tanto puede conducir a alguna parte como a ninguna. La imagen representará la historia de una escalera que construyeron los socialistas galaicos, por cuyos peldaños mientras Formoso ascendió, Caballero se desplomó.

xosé ramón r. iglesias