La estética no cuadra, en lo demás no hay sombra de ‘partido amañado’

El tema de los audios que salpica a Piqué y a la Federación Española de Fútbol hay muchas formas de verlo, y de entre todas ellas, el presentador de Todo es mentira Risto Mejide apuntó una interesante: cuando salieron los audios de Florentino Pérez con comentarios no muy felices sobre jugadores del Real Madrid, desaparecieron de inmediato de la escena pública; los de Piqué están en todas partes. Una perspectiva que se suma a la judicial: no hay delito alguno. A la económica: nunca la FEF había ganado tanto. A la deportiva: no hubo trato de favor al Barça, dos Supercopas las ganó el Madrid y otra el Athletic. Y la ética/estética: la más difícil de calibrar. f. b.