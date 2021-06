La fortuna viene a verle y Sánchez podría hacerse con el botín

El apellido Botín, así, desnudo de todo lo que hoy ya sabemos sobre él, no parece en principio que sea el más idóneo para montar un banco y ganarse la confianza de los clientes. Pero está claro que las apariencias engañan y las filiaciones también, porque esta familia de banqueros cántabros supo situar en un par de generaciones el nombre del Santander, que comenzó como una entidad regional, en lo más alto del poder financiero mundial. La palabra Botín, por este motivo, no es hoy sinónima de léxicos peryorativos, según el significado literal que fija para ella la Real Academia Española, sino referencia de una familia de provincias que alcanzó el éxito en un ámbito que no parecía el más propicio para ella, un apellido hecho a sí mismo que, tras superar con audacia las adversidades y trampas típicas de este sector, se adaptó mejor que nadie al difícil proceso del cambio de reglas que trajo la globalización, una nueva dimensión del negocio financiero en la que no pocos gigantes económicos perecieron o vieron cómo se congelaban sus articulaciones. Ana Patricia Botín es la última heredera de la saga que dirige esta histórica entidad bancaria, una presidenta que se distingue por anticiparse a los escenarios que dibujan el futuro, que ella mira como al presente, de manera que los acontecimientos nunca la regatean. El pasado miércoles, en la Reunión Anual del Círculo de Economía de Barcelona, auguró que España se va “a salir del mapa”, creciendo por encima del 8 % o incluso el 9 %, entre dos y tres puntos más que las previsiones actuales. Es una buena noticia para todos los españoles que, sin embargo, está por ver si todos la celebran con la misma intensidad. Los partidarios del Gobierno seguro que sí, no sé en qué medida porque les beneficia políticamente y en cuánta porque favorece al país. En los contrarios, se hizo el silencio. En su catecismo, la palabra de un Botín va a misa. Pero no entienden que Sánchez pueda merecerse esta suerte.

xosé ramón r. iglesias