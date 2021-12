La hormiguita que acaba saliéndose siempre con la suya

A falta de que se conozca la letra pequeña del acuerdo habrá que reconocer que Yolanda Díaz se salió con la suya y habrá reforma laboral pactada con sindicatos y patronal, lo cual debería ser una buena noticia aunque, dadas las diferencias de partida, no deja de sorprender que los representantes de los empresarios pasen por el aro. Esa es otra cuestión. La realidad es que la vicepresidente segunda, como una hormiguita, está sacando adelante todo lo que se propone y labrándose una imagen de buena gestora (y solucionadora de problemas) que acabará pasándole factura a más de uno, tanto en el gobierno como fuera de él. Cierto que los temas que trascendieron, combatir la temporalidad, límites a las subcontratas y flexibilidad para las empresas en crisis son asuntos que no deberían plantear problema alguno. A.T.