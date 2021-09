La ideología es casi lo de menos cuando se trata de servir al ciudadano

¿Alguien cree que Fernández Leiceaga no podría ser un magnífico conselleiro de Facenda en el Gobierno de Feijóo? En un contexto muy ideologizado como el actual, semejante idea se considera un anatema. Pero a nivel municipal a menudo ocurren estas cosas y pocos se rasgan las vestiduras. Con situaciones como la descrita, en esta legislatura Santa Comba se está convirtiendo en un ayuntamiento experimental de primer orden a nivel político. Primero fue regidor el que menos votos obtuvo, el PSOE rectificó después y dio la alcaldía a la ganadora y la nueva alcaldesa ficha a una socialista para su Gobierno. “Y no tiene que cambiar de ideas”. Pues claro que no. B. o.