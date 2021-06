La incierta posibilidad de una Galicia nación, qué cosas tiene Pontón

No sé si a Pedro Puy le gustaría contar con algunos privilegios de los que disfrutan los vascos y los catalanes, ya que su partido no se esfuerza nada en reivindicarlos, pero lo que sí parece tener más claro el portavoz parlamentario de Feijóo es que ya que Galicia no es ni País Vasco ni Cataluña para lo bueno, por lo menos, que no lo sea tampoco para lo malo. El quid de la cuestión aquí, evidentemente, es consensuar qué se entiende por bueno y por malo. Porque lo que ayer Puy interpretó como malo, unas horas antes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lo había definido como lo mejor para Galicia. Podemos hablar también de lo bueno y seguramente las posiciones de estos actores no cambiarían y seguirían enfrentadas, pero siempre es mucho más interesante analizar lo malo, que en este caso concreto, para ser más exactos, es lo que el partido abrumadoramente mayoritario en nuestra comunidad lo considera así. Lo malo, para Puy, es el debate –“sereno y tranquilo”, según palabras de su lideresa– que pretende abrir el BNG sobre la conveniencia de que a Galicia se le otorgue un estatus de nación. Interpretan esta cuestión los populares gallegos como una manera de originar un problema donde actualmente no lo hay, ya que no es un asunto que la sociedad gallega demande, sino que artificialmente se importa de otras comunidades, en alusión clara a los conflictos territoriales latentes en Euskadi y Cataluña. Si de verdad es una controversia en la que el pueblo gallego no anda muy interesada, nada debería temer el PPdeG, que sin embargo se inquieta porque una vez sembrada la semilla de la división a saber qué planta crece ahí. Igual una que, suficientemente regada con un cúmulo de injusticias históricas, pueda despertar una conciencia nacional donde ahora sólo hay conciencia social. Nunca estuve de acuerdo en que vascos y catalanes tienen más sentido de pertenencia a una cultura distinta. Creo que el gallego los supera en eso, pero no ve la necesidad de expresarlo políticamente. Salvo algunos que ponen de los nervios a Puy.