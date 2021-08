La líder nacionalista que sigue encendiendo luces en su árbol electoral

¿Acaso no subiría el recibo de la luz, si el BNG estuviese en el Gobierno de la Xunta o en el de España? En público dirán lo que quieran, pero en privado ni los propios nacionalistas gallegos se creen que si gobernasen podrían evitar este abuso que sufren los ciudadanos. Antes que ellos, así también pensaban en Podemos, pero ahora forman parte del Ejecutivo central y lo único que se les ocurre para bajar el precio de la electricidad es amenazar con organizar manifestaciones. El problema no parece de rápida solución, pero Ana Pontón anduvo muy lista acusando a las formaciones que gobiernan. Que el BNG lo arregle o no es indemostrable, pero culpa no tiene. e. m.