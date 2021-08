La misión fundamental de hacer llegar la cultura a los confines del mundo

Uno de los principales objetivos del Museo do Pobo Galego es la difusión de la cultura, tradiciones y artes que contribuyeron a la construcción de la sociedad gallega. En este contexto, la institución que dirige el antropólogo Manuel Vilar Álvarez acaba de renovar su página web, con nuevos contenidos y mejoras tecnológicas, de manera que hasta en los confines del mundo podrán conocer el inmenso patrimonio que se custodia en San Domingos de Bonaval. A golpe de clic no solo se podrán descubrir las salas más significativas del antiguo monasterio compostelano, sino que también se apreciarán al detalle las obras y bienes más valiosos de la colección. U.S.