La misma partitura tiene nuevo director: suena igual pero en otro tono

“Eu son Alfonso Rueda”. Por si había dudas, el eterno vicepresidente de la Xunta que esta semana ascenderá un peldaño más en la administración autonómica, el único que le quedaba por subir, dejó claro quién es. No porque los gallegos no lo supiesen, sino para asegurarse que nadie llegue a pensar que será como cualquiera de sus antecesores en el cargo. Citó por orden tanto a los socialistas como a los populares y luego insistió: “Eu son Alfonso Rueda”. A continuación desgranó cuales serán las líneas maestras de su Gobierno, que nombrará seguramente este fin de semana, y anunció las correspondientes promesas que siempre se esperan en un acto de investidura. Bajada de impuestos (como le pide Feijóo a Sánchez), aumento del número de vacunas en la sanidad pública (una medida que posiblemente Feijóo también contemplaba ya) y una mayor inclusión social para que no se queden atrás las familias que peor lo están pasando en esta crisis (encuadrada en la creciente política social que el Gobierno de Feijóo ya venía practicando). De esta manera, dejó patente en su discurso que la acción de su Ejecutivo será continuista en relación a la que acometía el Gabinete anterior en el que él era el número dos. Tiene toda su lógica, pues Alfonso Rueda siempre se mostró orgulloso de lo hecho en estos trece años por la Xunta de Feijóo, en el que él fue una pieza esencial. Y, en este sentido, entra dentro de la normalidad más absoluta que la nacionalista Ana Pontón y el socialista Valentín González Formoso criticaran su intervención (también se lo hacían a Feijóo) y calificaran su proyecto como más de lo mismo (idem al de Os Peares). Poco nuevo bajo el sol, desde un lado y desde el otro, salvo que la marcha del presidente de la Xunta a Madrid precipitó el impulso de unas medidas que posiblemente ya estaban en preparación. Al candidato le va bien este ritmo, pues si nada cambia dentro de dos años también el resultado en las urnas se podría repetir. Pero, por si acaso, presentó su credencial: “Eu son Alfonso Rueda”. Todo parecido, pero ahora el que manda soy yo. edudardo montero