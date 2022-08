la modorra compasiva de la ministra produce monstruos en la a-6

Pensará esta ministra que también es mala suerte que con la de titulares que desfilaron por su departamento vaya a ser precisamente a ella a quien se le caiga un trocito de la A-6. Es un argumento al que puede que le dé vueltas y más vueltas en esas mañanas en las que debería solucionar el problema y alguien, quizá el presidente Sánchez, tendría que sacarla de semejante ensimismamiento porque así la cuestión no se resuelve. Si por el cerebro de la ministra el tráfico de ideas lo monopoliza este pensamiento autocompasivo, aviados van los usuarios de esta autovía decapitada a su paso por la localidad leonesa de Vega de Valcarce. El trecho hundido de la

A-6 se deshormigonó como se descosen los pantalones por la entrepierna, esa zona de tela de esta socorrida prenda más sensible al peso y la presión recibidas, así como al rozamiento continuo que con el paso del tiempo provoca el desgaste. Pero la autovía, a diferencia de los tejanos o similares, no concentra en el punto de ruptura más peso ni presión de la que soportan el resto de los tramos. Tampoco recibió, últimamente, más circulación de la habitual y por edad tampoco se encontraba en la antesala de la jubilación. Por eso, su derrumbe no deja de ser un misterio todavía sin resolver, como las remontadas épicas del Real Madrid en el Bernabéu, y si la ministra Sánchez, en vez de tratar de descifrarlo, se deja arrastrar por los acontecimientos al diván de las lamentaciones personales, sólo añadirá un nuevo enigma a este extraño caso de la desaparición repentina de unos metros de autovía en un lugar perdido del Noroeste. No sabemos por qué se deshizo y cayó rodando por la pendiente y tampoco conocemos qué le pasa a la ministra que no reacciona con el tiempo debido al inesperado obstáculo que se encontró en la carretera de su quehacer ministerial. Y si el presidente sigue sin darle un bocinazo, como el camionero a un turismo que se le cruza, el embelesamiento autoprescripto de la ministra retrasará sine die la costura del pantalón. Es decir, de nuestra salida a Madrid.

xosé ramón r. iglesias