La musa que puso todo el empeño en modernizar al nacionalismo galego

Sorprendió mucho en Galicia la elección de Teresa Táboas como conselleira de Vivenda por el cupo del Bloque dentro de aquel gobierno de coalición que formaron Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana. Una arquitecta de cierto éxito, cosmopolita, moderna, perteneciente a una familia acomodada que iba a tomar las riendas de una de las propuestas nacionalistas con mayor calado: universalizar la vivienda a precios razonables en pleno bum inmobiliario.

Se convirtió en una especie de musa de una parte del Bloque que soñaba con liberarse la tutela de la UPG, la formación dominante. Ella lo tenía claro. Muchos, no.

Teresa Táboas hizo temblar los cimientos del partido que le había elegido como conselleira cuando puso sobre la mesa política aquello de “los nacionalistas tenemos que dar respuesta a las necesidades del siglo XXI, ya no sirven las respuestas que dieron Castelao o Bóveda, porque el contexto es otro. Ya no me sirven las respuestas nacionalistas del siglo XX, quiero unas del XXI. Tampoco parecen servirles a la sociedad, que demanda proyectos políticos que miren hacia el futuro, no hacia el pasado”.

No solo eso. Dejó otra la perla, ella que conocía un montón de países, cuando afirmó que “Eso de que el nacionalismo se cura viajando es una estupidez”.

Intentó políticas nuevas de vivienda pero no le dio tiempo. Fue cabeza de lista por Pontevedra cuando Alberto Núñez Feijóo ganó sus primeras elecciones aunque no duró mucho ni en el Parlamento ni en el partido. Acompañó a Quintana y Xosé Manuel Beiras en la ruptura con la esperanza de formar un nuevo espacio nacionalista más moderno. Hastiada volvió a su profesión... con aquellos mimbres era imposible hacer un cesto.

Había sido decana del Colegio de Arquitectos de Galicia, estuvo en la cúpula de los arquitectos de España y ahora forma parte de la Unión Internacional. De su paso por la política poco queda pero lo que sí se mantiene vivo es su compromiso con una sociedad mejor: “Hay que pensar en clave de RE para tocar la melodía de estos tiempos: rehabilitar, reformar, reciclar” , dice. Ya no es musa de nadie pero sigue siendo arquitecta. J.A.P.